Xe Tết "nín thở" chờ khách

Lượng khách giảm 98% so với trước Thống kê của Sở GTVT TP HCM cho thấy từ ngày 13-10 đến 6-12, tổng lượt khách liên tỉnh thông qua các bến xe là khoảng 77.000 lượt với 24.700 lượt xe phục vụ (bình quân mỗi xe 3 người). So với thời gian này trong năm 2020, lượt khách giảm 98%; so với ngày thường trước khi xảy ra dịch bệnh, lượt khách giảm 99%. Để hoạt động vận tải hành khách được thông suốt, liên tục, Sở GTVT TP HCM kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM xem xét yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Thủ Đức và các quận, huyện tạo điều kiện cho đội ngũ tài xế, nhân viên ngành GTVT được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi bổ sung.