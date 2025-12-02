Xe tải lao xuống vực sâu 100m khiến tài xế tử vong tại chỗ

Cụ thể, vào khoảng 17h45 ngày 1/12, tại thôn Xà Khái Tủng, xã Pha Long, lái xe Nguyễn Văn H (SN 1973, trú tại xã Nhân Chính, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe tải mang BKS 34C-091.xx chở gừng tươi, di chuyển trên Quốc lộ 4D, theo hướng từ Pha Long đi Mường Khương. Khi đến địa phận thôn Xà Khái Tủng xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pha Long nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng và tổ bảo vệ an ninh trật tự các thôn đến hiện trường. Công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn do vực sâu, nên đơn vị đã đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Tại hiện trường, xe tải nằm sâu dưới vực âm, độ dốc thẳng đứng, địa hình hiểm trở và trơn trượt. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương trinh sát, xác định vị trí nạn nhân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận xe tải gặp nạn, lái xe Nguyễn Văn H đã tử vong, bị mắc kẹt trong cabin. Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.