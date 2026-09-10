8 điểm mới quan trọng trong sát hạch, cấp lại giấy phép lái xe

Có 8 điểm mới quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và quá trình tham gia giao thông của mỗi người dân:

1. Thay đổi màu phông ảnh thẻ: Ảnh chân dung in trên GPLX chính thức chuyển đổi từ phông nền xanh sang phông nền trắng để đồng bộ với dữ liệu cư dân quốc gia.

2. Siết chặt hồ sơ đổi GPLX mô tô: Khi làm thủ tục đổi GPLX mô tô (xe máy), người dân bắt buộc phải có "Giấy khám sức khỏe" do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, thay vì được miễn như trước đây.

3. Nới lỏng quy định đổi GPLX: Người có GPLX hết hạn sử dụng dưới 30 ngày chỉ cần làm thủ tục cấp đổi bình thường, không phải thi lại lý thuyết. Khi để quá hạn trên 30 ngày thì phải thi sát hạch lại.

4. Quy trình thi xe mô tô nghiêm ngặt hơn: Thí sinh nếu thi trượt phần lý thuyết sẽ không được phép xuống sân thi thực hành.

5. Tăng độ khó phần thi lý thuyết xe mô tô: Bộ đề thi lý thuyết sát hạch xe mô tô sẽ được cải tiến, bổ sung câu hỏi và tăng độ khó nhằm nâng cao kiến thức luật của người lái xe. Mô tô (hạng A, A1): Tăng từ 25 câu lên 40 câu (cần đúng tối thiểu 36/40 câu để đạt); Ô tô (hạng B): Tăng từ 30 câu lên 50 câu (cần đúng tối thiểu 45/50 câu để đạt)

6. Bổ sung bài thi thực hành xe mô tô: Phần thi sa hình xe mô tô sẽ được thêm một bài sát hạch mới (sa hình số 2), đòi hỏi người lái phải có kỹ năng vững vàng hơn. (áp dụng từ 01/01/2028)

7. Bỏ phần thi mô phỏng ô tô: Một tin vui cho người học lái xe ô tô là cơ quan chức năng chính thức bãi bỏ phần thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

8. Tăng tuổi tối đa của bằng hạng D: Quy định mới đã điều chỉnh nâng giới hạn độ tuổi tối đa cho người sở hữu GPLX hạng D, phù hợp với thực tế độ tuổi lao động hiện nay. Cụ thể 57 tuổi đối với nam giới, 55 tuổi đối với nữ

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin, bắt đầu từ ngày 1/3/2027, lực lượng chức năng sẽ chính thức triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, nhằm đánh giá thực chất năng lực, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng pháp luật của học viên trong điều kiện giao thông thực tế.