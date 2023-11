Xe máy đối đầu nhau, 2 người thiệt mạng

Chiều 11-11, theo thông tin của PLO, tại đường Nguyễn Bình Khiêm (gần lối rẽ vào khu tái định cư Nhân Hoà), xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày. Xe máy mang biển kiểm soát 15K1-470xx do anh Nguyễn Văn Th. (44 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển va chạm ngược chiều với xe máy mang biển kiểm soát 18H1-318xx do ông Trần Trọng K. (64 tuổi, trú tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo).

Cú va chạm mạnh khiến ông K. tử vong tại chỗ. Trong khi đó, dù được người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Vĩnh Bảo, nhưng anh Th. cũng không qua khỏi.

Hiện, công an huyện Vĩnh Bảo đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

