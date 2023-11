Xe bồn lao xuống vách núi khiến 2 người thương vong

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào tối ngày 10/11, ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch UBND xã Kim Đồng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn do phương tiện lao xuống vách núi khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 16h15 chiều ngày 10/11, 1 xe ô tô chở theo téc chứa dầu mang BKS 15C - 347.23 đã lao xuống vách núi thuộc khu vực đèo Khau Múc (xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường phương tiện đã vỡ nát thành nhiều mảnh, các bộ phận phân tán quanh vách núi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trước đó không lâu, 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 ô tô tải rơi xuống vực cũng đã xảy ra trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La).

Theo đó, vào khoảng 8h sáng ngày 20/10, 1 xe ô tô tải chở theo hàng hóa nông sản đang di chuyển ven theo đường núi hướng vào trong xã Phiêng Cằm (Mai Sơn) thì bất ngờ lao xuống vực. Rất may do có mưa những ngày gần thời điểm xảy ra tai nạn, các khu vực trũng xuất hiện ao tù, nước đọng, chiếc xe tải nhờ thế dù rơi xuống vực sâu hàng chục mét đã giảm lực do có ao nước lớn cản lại, không tiếp tục rơi sâu hơn.

Một số hình ảnh tại hiện trường được người dân cung cấp:

Xe bồn chứa dầu rơi xuống vách núi bị vỡ nát thành nhiều mảnh, các bộ phận của xe phân tán khắp nơi.

Đến chiều tối, lực lượng chức năng vẫn chưa thể di dời phương tiện gặp nạn.

Khoảng cách từ mặt đường đến nơi xe bồn lăn xuống là khoảng 20m.

