Xe khách, xe buýt, ôtô công nghệ ở TP HCM hoạt động trở lại từ 5-10

Việc vận chuyển hành khách bằng đường thủy tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa cũng được phép hoạt động lại từ ngày 5-10. Các bến: Tắc Suất, Biên Phòng, Thiềng Liềng, xã Thạnh An (thuộc huyện Cần Giờ) phục vụ vận tải hành khách tuyến Cần Thạnh - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng. Các bến phục vụ du lịch: Bến du thuyền Rừng Sác, bến du lịch Đầm Dơi, bến du lịch Vàm Sát, bến Tắc Suất, bến Trạm Văn phòng Phân khu 1, bến Trạm văn phòng Phân khu 2, Khu di tích rạch Giồng Chùa. Khu bến du lịch Cảng công viên Bạch Đằng (quận 1); bến phục vụ du lịch Bến Đình, Bến Dược (huyện Củ Chi); bến Hiệp Phước - Doi Lầu, Hiệp Phước - An Thới Đông (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ); bến Bình Quới (quận Bình Thạnh); chùa Hội Sơn (TP Thủ Đức); bến Bến Đá (quận 8) và các bến thủy nội địa phục vụ tổ chức, cá nhân không kinh doanh.