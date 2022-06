Xe container va chạm với xe máy, hai vợ chồng thương vong

Xe container BKS 51D-464.37 va chạm với xe mô tô BKS 75K1-38322 do ông Đoàn C. điều khiển chở vợ là bà Võ Thị Ng. đi cùng chiều phía trước. Sau thời gian ngắn nhập viện, bà Ng đã tử vong…

Chiều 12/6, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, 2 vợ chồng điều khiển xe máy trong vụ va chạm với container BKS 51D-464.37 vào sáng cùng ngày đã khiến người vợ tử vong.

Trước đó, sáng 12/6, tại Km 866+850 QL 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), xe container BKS 51D- 464.37 kéo theo rơ móc 60R- 050.02 do Hồ Văn Định (SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Giang) lưu thông hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí nói trên đã va chạm vào xe mô tô 75K1-38322 do ông Đoàn C. (SN 1965) chở vợ là bà Võ Thị Ng. (SN 1969, trú xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) đi cùng chiều phía trước. Sau thời gian ngắn nhập viện, bà Ng đã tử vong, hiện ông C đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc xác minh làm rõ.

