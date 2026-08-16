Xe 16 chỗ tông taxi 'lấm lưng trắng bụng', nhiều người bị thương, có trẻ em

Sáng 16/8, Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Bà Rịa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe 16 chỗ tông lật taxi công nghệ khiến nhiều người nhập viện.

Tai nạn giao thông khiến xe ô tô lật ngửa khiến 9 người bị thương. Ảnh:CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày. Xe trung chuyển 16 chỗ (mang biển số 50E-547.xx) và taxi công nghệ 7 chỗ (mang biển số 60H-323.xx) va chạm tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:CTV

Cú va chạm làm chiếc taxi xoay nhiều vòng trên đường rồi lật ngửa. Phát hiện sự việc, người dân hỗ trợ cạy cửa, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong chiếc taxi ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này đã chuyển qua chế độ chớp vàng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết đã tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên, trong đó có 3 trẻ em.

Sau quá trình thăm khám, kiểm tra sức khỏe, 5 người được nhập viện điều trị, 2 trẻ em bị thương nặng nên được chuyển lên tuyến trên; các nạn nhân còn lại được cho về, theo dõi ngoại trú.