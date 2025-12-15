Lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu bia có thể bị phạt tiền

Dự thảo Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu bia theo quy định của pháp luật; xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

Ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Ảnh minh họa

Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia.

Cùng mức phạt trên được áp dụng với hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

Cũng tại dự thảo này quy định, các hành vi khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

Cùng mức phạt trên được áp dụng với hành vi quảng cáo bia rượu có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.