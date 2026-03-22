Xác minh ô tô biển xanh chở bàn ghế cồng kềnh, người ngồi trên thùng khi di chuyển

Ngày 22/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một ô tô bán tải biển số nền xanh 75M-000.xx chở bàn, ghế xếp chồng cao ở phía sau thùng. Đáng chú ý, một người đàn ông ngồi trên những chiếc bàn, ghế này khi xe đang di chuyển.

Hình ảnh người đàn ông ngồi trên bàn ghế sau thùng ô tô bán tải. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng phương tiện có thể đang vận chuyển bàn ghế phục vụ sự kiện địa phương nên cần được thông cảm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc chở hàng cồng kềnh như vậy là không đảm bảo an toàn.

Nhiều người dùng mạng xã hội khi xem đoạn clip cho rằng, việc để người ngồi trên thùng xe khi đang di chuyển là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người trên xe và các phương tiện tham gia giao thông khác.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, lực lượng CSGT đang tiến hành xác minh vụ việc.