Xôn xao clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi

Trên mạng xã hội ngày 21-3, lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô bán tải đỗ cản trở đường đi tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An. Khi bị nhắc nhở, người này không lái xe đi mà tranh cãi với người đi trên ô tô khác.

Hình ảnh xe bán tải đậu cản trở đường đi. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 20-3 tại khu vực khối 12, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-136.27 dừng, đỗ chiếm hết phần đường, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông.

Người chứng kiến sự việc cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ xe ra di chuyển phương tiện. Khi người này vào nhà nhờ đánh xe đi chỗ khác cho có lối ra thì người được xem là chủ xe trả lời tự lùi xe đi đường khác vì đang bận việc.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi dừng đỗ xe thiếu ý thức của tài xế.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, hiện vụ việc đang được bên công an vào cuộc kiểm tra, xác minh.