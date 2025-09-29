Xác định danh tính người đàn ông không đội mũ bảo hiểm còn húc xe, dọa đạp phụ nữ

Sáng 29-9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an Hà Nội) cho biết Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đã mời người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ.

Người đàn ông dọa đạp xe của người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó vào ngày 26-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu SH mang BKS 29T1 - 096.xx không đội mũ bảo hiểm, khi đến chỗ dừng chờ đèn đỏ đã bấm còi inh ỏi với thái độ "hổ báo", thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 16 giờ 41 phút ngày 26-9, khi người đàn ông "hổ báo" đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) đã cố tình cho xe húc vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ. Sau đó, người đàn ông này còn tiếp tục giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.

Vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT đã xác định người điều khiển xe SH là anh Ng.Đ.T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, anh T. nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Ng.Đ.T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.