Vùng áp thấp đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 7

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 12:07 PM (GMT+7)

Vùng áp thấp đã vượt qua Philippines đi vào Biển Đông và khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão số 7 năm 2021.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (5/10), vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Pa-la-oan đi vào Biển Đông.

Hồi 10 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cơn bão số 7 của năm 2021.

Đến 10 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, khoảng 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão, áp thấp nhiệt đới nên diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ rất phức tạp. Do đó, người dân cần theo dõi các bản tin tiếp theo để có phương án ứng phó phù hợp.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông nên từ hôm nay (5/10) đến ngày mai (6/10), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Ngày và đêm 5/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Nguồn: http://danviet.vn/vung-ap-thap-di-vao-bien-dong-kha-nang-manh-len-thanh-bao-so-7-50202151012718648.htm