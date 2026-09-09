Vụ web lậu Xôi Lạc TV: Doanh nhân nhạy bén cũng 'nhúng chàm'

Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Trong số những người bị đề nghị truy tố có Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, ở Hà Nội). Bị can này vốn là doanh nhân có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Tuy nhiên, Dũng đã bước qua ranh giới mong manh để từ chỗ là nhà đầu tư chuyên nghiệp trở thành mắt xích của đường dây tội phạm.

Trước khi bị bắt, Dũng được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty CP nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cuối năm 2016, Dũng thành lập thêm Công ty CP hệ thống công nghệ Helios, chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm cho khách hàng trong nước.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận thấy tiềm năng của ngành công nghệ thông tin, từ năm 2018, Dũng mở rộng hoạt động của Công ty Helios, thông qua việc thành lập Công ty Heligate, nhằm tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách nước ngoài, chủ yếu là khách hàng Nhật Bản.

Hợp tác làm ăn, thu lợi "tiền bẩn"

Thời điểm cuối tháng 8/2018, thông qua một số mối quan hệ xã hội, Dũng quen biết với Nguyễn Công Định. Khi đó, Định đang phát triển trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Do có chung đam mê bóng đá và nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng đã quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá (tương tự như trang web XoilacTV) nhằm mục đích thu lợi từ hoạt động quảng cáo.

Theo thỏa thuận, Dũng góp 100% các chi phí ban đầu để xây dựng và vận hành dự án. Riêng Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức tập trung phát triển toàn bộ dự án.

Sau khi hai bên bắt tay, đầu năm 2022, Định giới thiệu cho Dũng làm quen với Đỗ Văn Chiến, người biết bình luận bóng đá và có tiềm năng để phát triển.

Nhận thấy bản thân đang có sẵn điều kiện về vốn và công nghệ, Dũng đồng ý đầu tư thêm cho Chiến phát triển hệ thống trang web phát lậu bóng đá có tên "Cakhia".

Theo thỏa thuận, Dũng là cổ đông chính đóng góp toàn bộ chi phí ban đầu để phát triển dự án "Cakhia", gồm: tiền mua sắm trang thiết bị, trả lương, vận hành hệ thống,... Ngoài ra, Dũng còn quản lý doanh thu của hệ thống "Cakhia".

Với sự đầu tư của Dũng và hỗ trợ công nghệ của Định, Chiến đã phát triển được trang web xem lậu và bình luận bóng đá có tên "CakhiaTV".

Tính đến đầu tháng 2/2026, Chiến đã phát triển được một hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm: "CakhiaTV", "RakhoiTV", "QuaytayTV", "CaheoTV". Hệ thống này gọi chung là dự án "Cakhia".

Thời gian đầu, các trang web xem lậu chưa tạo ra lợi nhuận, Dũng sẵn sàng chi tiền để vận hành. Khi các trang web lậu thu được tiền quảng cáo từ các nhà cái đánh bạc trực tuyến 8XBET, LU88, MAN88, HBET,... tiền bắt đầu đổ về.

Theo kết luận điều tra, Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển các dự án "90 Phút" và "Cakhia". Do đó, Dũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án "90 Phút" phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, thông qua việc quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến, Dũng cùng đồng phạm đã thu về hơn 133 tỷ đồng.