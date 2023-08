Vụ tai nạn làm chết 3 thành viên CLB HAGL: Gia đình tiền đạo Paollo muốn đưa thi thể về nước

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 ngày 12/8 tại Quốc lộ 14 qua huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 81H-027.60 của Cty TNHH MTV Đại Thắng do Đinh Tiến Bình (SN 1987) điều khiển lưu thông từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú TP.Pleiku) điều khiển chở theo 3 người thuộc CLB HAGL gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP. Pleiku); Paollo Madeira Oliveira (SN 1996); Đào Trọng Trí (SN 1992). Chiếc ô tô này bị kẹp vào ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú huyện Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển. Vụ tai nạn làm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sỹ Đào Trọng Trí tử vong. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.