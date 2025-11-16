Diễn biến gây khó cho việc tìm kiếm 3 người nghi bị vùi lấp ở Đà Nẵng

Sáng 16-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết từ đêm 15 đến sáng nay, trên địa bàn xã có mưa lớn, nguy cơ núi tiếp tục bị sạt lở nên cơ quan chức năng đang tạm dừng đưa lực lượng xuống tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nghi bị vùi lấp.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường phục vụ tìm kiếm nhưng do mưa lớn, đất sụt lún và có nguy cơ tiếp tục sạt lở nên không thể tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông An, Quân Khu 5 đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại hiện trường, đưa chó nghiệp vụ lên tìm kiếm nhưng do mưa to, đang sạt lở nên các hoạt động tìm kiếm được tạm dừng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người. Trước đó, lực lượng chức năng đã sử dụng flycam, đi khảo sát thực tế để đánh dấu các điểm nghi có người bị vùi lấp.

Về đảm bảo đời sống cho các hộ dân vùng ảnh hưởng, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết xã đã trích 500 kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Đường sá đi lại hết sức khó khăn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Trước đó, ngày 15-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của TP đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên, chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo TP đến gia đình các nạn nhân, đồng thời trao hỗ trợ 2 gia đình có người mất tích mỗi hộ 5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên người dân đang được sơ tán và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cứu nạn tại hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ

Ông Trần Nam Hưng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phải khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm tìm được các nạn nhân bị mất tích nhưng phải hết sức bình tĩnh, thận trọng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm. Yêu cầu chính quyền địa phương tập trung chăm lo đời sống các hộ dân đã di dời. Phải đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con. Tuyệt đối không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng cần đầu từ nguồn lực từ nguồn ngân sách TP và của Trung ương để xây dựng các khu tái định cư cho các vùng có nguy cơ sạt lở. Không thể để mãi tình trạng năm nào tới mùa mưa lũ cũng lo nơm nớp.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở núi khiến khiến 3 người mất tích. Cơ quan chức năng di dời khẩn cấp 171 hộ với gần 700 khẩu 2 thôn gần đó khỏi khu vực nguy hiểm.