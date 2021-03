Vũ nhôm bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tiếp tục bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố.

Ngày 5-3, nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") về tội Đưa hối lộ.

Phan Văn Anh Vũ tại một phiên toà khác - Ảnh: TTXVN

VKSND tối cao đã phê chuẩn và tống đạt các quyết định nêu trên.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can Hồ Hữu Hòa với cùng tội danh trên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã đổi tội danh đối với Hồ Hữu Hòa, đồng thời khởi tố Phan Văn Anh Vũ.

Phan Văn Anh Vũ hiện đang chấp hành nhiều bản án khác nhau, trong đó có các vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB); vụ án làm lộ bí mật Nhà nước; Vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, TP HCM... Tổng hình phạt của Vũ "nhôm" trong tất cả vụ án hiện là 30 năm tù.

