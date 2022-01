Vụ nhiều người chết sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên: Công an nói gì?

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 13:41 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc nhiều người tử vong sau bữa cơm trưa còn nhiều tình tiết chưa thể lý giải, công an đang thu thập tài liệu.

Người thân đau buồn trước sự ra đi của các nạn nhân

Ngày 16/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến 4 người tử vong sau bữa cơm trưa, cùng người chồng dù không đến ăn nhưng cũng không qua khỏi.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, trong vụ việc có nhiều tình tiết chưa thể lý giải, công an địa phương đã thu thập các tài liệu, gửi các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đến Viện khoa học hình sự - Bộ Công an để tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả cụ thể.

"Khi nào có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết", lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên nói.

Ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cũng cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế cùng vào cuộc để hỗ trợ việc điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân.

Theo ông Phúc, bản thân ông cũng không thể lý giải được nguyên nhân sự việc. Anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) không ăn cùng bữa cơm định mệnh ấy nhưng sau đó người này cũng bị ngất, hôn mê sâu và tử vong .

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa 26/12, tại gia đình ông N.T.S (49 tuổi, ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu.

Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông S. tử vong. Trong bữa trưa của gia đình ông S. có 9 người gồm vợ chồng ông S. và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi), 2 người con chị Tươi là cháu N.V.H.N. (8 tuổi), cháu N.T.T. (3 tuổi, trú ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) cùng chồng là P.V.V. (26 tuổi) 2 con là P.T.A.B. (4 tuổi), P.G.Tr. (3 tuổi, trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến buổi chiều, chị Tươi, cháu N. và chị Tình cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Đến tối cháu B. và cháu N. tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều ngày 28/12, và đến 13h ngày 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Ngày 15/1/2021, anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) dù không ăn cơm cùng nhưng cũng tử vong sau 20 ngày nhập viện điều trị.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-nhieu-nguoi-chet-sau-bua-com-trua-o-hung-yen-cong-an-noi-gi-502022161134258...Nguồn: http://danviet.vn/vu-nhieu-nguoi-chet-sau-bua-com-trua-o-hung-yen-cong-an-noi-gi-50202216113425888.htm