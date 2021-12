Vụ 4 người tử vong sau bữa ăn: "Tôi cũng không thấy các cháu mua gì về ăn"

"Trước bữa ăn, tôi không biết các cháu có ăn ở đâu không nhưng còn ăn trực tiếp ở nhà tôi thì không thấy các cháu mua gì về ăn”, bà T. kể lại.

Liên quan đến vụ việc 4 người tử vong sau bữa cơm tại nhà ông N.T.S. (ở xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên) Công an huyện Kim Động đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ với PV, bà N.T.T. (vợ ông S.) buồn bã cho biết, vợ chồng bà chỉ có 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) đều đã lập gia đình ở các xã lân cận. Mặc dù 2 con gái lấy chồng ở khác xã nhưng các ngày cuối tuần thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm.

"Chủ nhật các con thường về nhà tôi ăn cơm, nhiều khi không cần phải bố mẹ gọi mà 2 chị em tự gọi nhau đến. Trước bữa ăn, tôi không biết các cháu có ăn ở đâu không nhưng ăn trực tiếp ở nhà tôi, cũng không thấy các cháu mua gì về ăn”, bà T. kể lại.

Theo lời bà T. hiện trên mạng đưa rất nhiều thông tin không đúng sự thật như trưa 26/12 gia đình bà ăn lẩu cóc, lẩu nấm là không đúng.

Trò chuyện với PV, bà T. tâm sự, 2 con gái của bà sau khi xây dựng gia đình có cuộc sống bình thường và cũng có công việc làm ở công ty gần nhà. Trong 2 cô con gái, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị Tình rất hạnh phúc còn chị Tươi thì không được như người em. Cuộc sống của 2 người con gái không có mâu thuẫn, khúc mắc gì với vợ chồng bà T. Cả 2 con gái bà T. đều sinh được 2 người con.

Kể về bữa cơm trưa 26/12, bà T. cho biết, có tất cả 9 người ngồi ăn cùng nhau gồm vợ chồng bà, chị Tươi và 2 người con, vợ chồng chị Tình và 2 người con. Trưa hôm đó, anh N.V.D. (chồng chị Tươi) không đến ăn cơm vì đi làm giúp người thân ở tỉnh Thái Bình. Sau sự việc xảy ra, chị Tươi chuyển viện lên Hà Nội anh D. có đi theo để chăm sóc.

Khi nghe tin con mất anh D. đến Bệnh viện Nhi Hưng Yên để đưa con về lo thủ tục tang lễ xong lại lên Hà Nội với vợ. Đến chiều 28/12, sau khi đưa thi thể vợ về gia đình, đến tối cùng ngày mọi người phát hiện anh D. hôn mê sâu nên nhanh chóng đưa lên Hà Nội để cấp cứu.

“Cháu D. thường ngày không đi làm, vẫn sang nhà tôi chơi bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Từ hôm 26/12 xảy ra chuyện, cháu phải chạy đi chạy lại cho vợ con, giờ lại nằm viện tôi không rõ sức khoẻ cháu ra sao nữa”, bà T kể về người con rể đầu.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa 26/12, tại gia đình ông N.T.S (49 tuổi, ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu.

Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông S. tử vong. Trong bữa trưa của gia đình ông S. có 9 người gồm vợ chồng ông S. và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi), 2 người con chị Tươi là cháu N.V.H.N. (8 tuổi), cháu N.T.T. (3 tuổi, trú ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) cùng chồng là P.V.V. (26 tuổi) 2 con là P.T.A.B. (4 tuổi), P.G.Tr. (3 tuổi, trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến buổi chiều, chị Tươi, cháu N. và chị Tìnhm cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Đến tối ngày cháu B. và cháu N. tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều ngày 28/12, và đến 13h ngày 29/12, chị Tình tử vong.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

