Ngồi chờ con ở bến xe, người phụ nữ gục chết trên ghế

Trưa 1/5, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ tại một bến xe vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người phụ nữ 54 tuổi, đi xe khách từ quê An Giang đến một bến xe trên đường 22/12 (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để thăm con đang ở trọ tại đây.

Thi thể người phụ nữ được đưa về quê

Khi tới bến xe, người phụ nữ ngồi ghế phía trước cổng chờ con trai tới đón về phòng trọ. Một số người thấy người phụ nữ ngồi yên bất động khá lâu nên đi tới kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Công an phường An Phú cử lực lượng đến hiện trường để ghi nhận.

Đến trưa cùng ngày, gia đình đã nhờ xe cứu thương thiện nguyện di chuyển thi thể người phụ nữ quay trở về quê để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.