Vụ logo xe vua: Vẫn không truy được người nhận hối lộ

Nhiều vụ không truy được người nhận hối lộ Nhắc đến việc có người đưa hối lộ nhưng lại không truy được người nhận hối lộ thì không chỉ riêng vụ logo xe vua lần này mà còn có nhiều vụ án khác. Còn nhớ trong vụ đánh bạc ngàn tỉ đồng liên quan đến hai cựu tướng công an và 90 đồng phạm mà Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố cũng có nghịch lý tương tự. Tại tòa, chủ tọa công bố lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương thể hiện đã đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa. Tuy nhiên, kết quả điều tra đã kết luận việc Dương khai hối lộ cho ông Vĩnh và ông Hóa là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi nhận hối hộ. Vì vậy, vẫn không có ai bị truy cứu, xét xử về tội nhận hối lộ. Tương tự, trong vụ án liên quan đến việc mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Công ty cổ phần VN Pharma, một cán bộ của VKSND Tối cao mà theo lời khai của các bị cáo đã được giao nhận tiền hối lộ thì do người này không thừa nhận, cơ quan điều tra không khởi tố, hai cấp tòa không kiến nghị xử lý gì nên đã không có ai bị xét xử tội nhận hối lộ. Vậy vì sao các cơ quan tố tụng đã quy kết được là có người đưa hối lộ nhưng lại không buộc được tội nhận hối lộ, trong khi theo lẽ thường có đưa mới có nhận và có nhận ắt phải có đưa? Về pháp lý, cần lưu ý là tuy có mối quan hệ với nhau ở những tình tiết trong vụ án nhưng tội nhận hối lộ, đưa hối lộ là những tội độc lập trong Bộ luật Hình sự. Các cơ quan tố tụng không bị bắt buộc khi truy cứu tội này thì nhất thiết phải truy cứu được tội kia. Thêm một nguyên tắc quan trọng nữa, để truy cứu trách nhiệm hình sự một cá nhân nào đó, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh được người đó là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Nếu không chứng minh được thì không thể kết tội người đó.