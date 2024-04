Bắt nam thanh niên nổ súng khi đi đòi nợ

Ngày 25-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 22-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Minh Tiến (SN 1996, ngụ xóm Lạc Thiện, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Vũ Minh Tiến bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong quá trình đến đòi nợ và xảy ra xô xát với Trần Văn Nam (SN 1998, ngụ xóm Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn), Tiến đã sử dụng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người khác.

Sau khi gây án, Vũ Minh Tiến bỏ chạy, sau đó thì đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình làm việc, Tiến khai mua khẩu súng trên và 6 viên đạn qua mạng xã hội sau đó mang đến nhà Trần Văn Nam và gây án.

Công an tỉnh Ninh Bình đã mang khẩu súng đi giám định và xác định khẩu súng Tiến sử dụng là vũ khí, có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

