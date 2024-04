Bắt 2 giám đốc công ty

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ 2 bị can Nguyễn Tấn Linh và Đỗ Hoành Quân. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26-4, tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Tuấn Linh (SN 1993, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Alpha Gold và Đỗ Hoành Quân (SN 1985, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Bio - Floc.

Qua điều tra, bước đầu, Công an tỉnh Hà Giang xác định từ năm 2022, Linh và Quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thủy sản, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hai người này đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối với khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, sau đó bán ra thị trường thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kiếm lợi bất chính với số tiền lớn.

Hiện, vụ việc đang đươc cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

