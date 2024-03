Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó giám đốc Công an TP Hà Nội)

Ngày 28/3, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết: Ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, ở Long Biên, Hà Nội), Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

"Hiện nay công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu chúng tôi xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - ông Tùng nói và cho biết, hiện chưa có bị hại nào đến thông báo ngoài 8 bị hại trên.

Trước đó, một khách hàng đã gửi hơn 58 tỷ đồng tại MSB. Ngày 12/10/2023, vị khách đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở (tháng 3/2021) đã phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng. Chưa hết, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện. Chiều 26/3, MSB gửi thông tin cho biết, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB). Ngân hàng này cho hay đã "chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ".

