Vụ đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận: Tạm giữ 102 người

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 14:29 PM (GMT+7)

Trưa 11/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ 102 người liên quan đến việc đập phá trụ sở UBND tỉnh.

Xe công vụ bị đập phá hư hỏng. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Báo Giao thông trưa 11/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đến sáng 11/6, Công an tỉnh đang tạm giữ 102 người quá khích tham gia đập phá gây rối và đang phân loại đối tượng và hành vi gây rối để thu thập chứng cứ phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vụ việc đã được báo cáo cho Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin, hiện Công an tỉnh đang chờ chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an nên chưa thể thông tin thêm”, đại tá Nhiều cho hay.

Trước đó, chiều và tối 10/6, nhiều người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tấn công lực lượng bảo vệ, đập phá khiến một số chiến sĩ công an bị xây xát. Đến rạng sáng 11/6, lực lượng Công an tỉnh đã vãn hồi trật tự và tạm giữ nhiều người quá khích liên quan đến vụ đập phá.

Trong diễn biến khác, sáng 11/6, giao thông trên QL1 qua huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã thông thoáng trở lại sau khi người dân ngưng chặn Quốc lộ. Trước đó tối 10/6, giao thông trên QL1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn đang bị ách tắc hàng km do đông người tụ tập cản trở xe qua lại.

Trưa 11/6, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có trường hợp tử vong nào trong vụ việc tối qua như thông tin trên mạng xã hội đưa. Đây là tin xuyên tạc không đúng sự thật...

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, hiện đoàn công tác của Bộ Công an đã đến Bình Thuận tìm hiểu, điều tra vụ việc. Dự kiến, lúc 14h chiều nay, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin chính thức.

Liên quan đến vụ một số đối tượng quá khích gây rối, đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, sáng 11/6, các tuyến đường trên địa bàn TP Phan Thiết đã được dọn dẹp, xe lưu thông bình thường.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 10/6, một nhóm người tụ tập trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận, la hét và xô đẩy nhóm công an, cảnh vệ bảo vệ. Nhóm người này đã kích động và xúi giục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an. Vụ việc lên đỉnh điểm khi có hàng trăm thanh niên dùng gạch đá ném vào bên trong UBND tỉnh Bình Thuận, gây náo động và mất an ninh trật tự, làm khu vực này giao thông tê liệt.

Các đối tượng quá khích tiếp tục đập phá, gây rối và la hét; một số đối tượng còn dùng bom xăng tự chế, gạch đá và một số vật dụng tấn công lực lượng cảnh sát cơ động, gây hư hỏng một số công trình trụ sở UBND tỉnh như: giật sập hàng rào, đốt cháy chốt gác cổng, dãy phòng nghỉ ngơi của lực lượng công an cảnh vệ… Sau đó nhóm này tiếp tục đập phá hàng rào một số cơ quan khác của tỉnh. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ, vận động người dân giải tán, không tụ tập...