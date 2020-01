Vụ dâm ô 3 bé gái: Giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 14:47 PM (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đã bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc do để xảy ra vụ nhân viên quản lý hồ sơ Nguyễn Tiến Dũng có hành vi dâm ô đối với hàng loạt bé gái đang được chăm sóc tại trung tâm.

Tin nóng Sự kiện:

Trưa 6/1, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội do Văn phòng UBND TPHCM tổ chức, trả lời báo chí về việc xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan trong vụ nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô hàng loạt bé gái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Lê Minh Tấn cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo trung tâm này.

Cụ thể: Sở LĐTB&XH đã giáng chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM Võ Thị Thanh Kim xuống làm Phó Giám đốc trung tâm. Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”.

Cả hai cán bộ trên bị cảnh cáo do phải chịu trách nhiệm trong vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên quản lý hồ sơ dâm ô với các bé gái đang được chăm sóc tại trung tâm.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM

Các hình thức xử lý kỷ luật đã được đưa ra sau buổi làm việc của Hội đồng kỷ luật Sở LĐTBXH vào ngày 26/12/2019.

Ông Lê Minh Tấn bày tỏ: “Sở LĐTB&XH rất nghiêm khắc trong công tác xử lý cán bộ. Chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm, rất quyết liệt và đề xuất UBND TPHCM xử lý kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với Phó giám đốc Sở Trần Ngọc Sơn vì anh Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TPHCM quản lý.

Theo Giám đốc Sở LĐTB&XH, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó trưởng phòng và bà Nông Thị Bích Chuyển (chuyên viên) đã bị kiểm điểm, xử lý bằng hình thức phê bình rất nghiêm khắc.

“Sở sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định, không bao che. Sai phạm chủ yếu xảy ra dưới trung tâm, nơi tiếp nhận ban đầu những người sống lang thang. Vụ việc vừa xảy ra là rất đau lòng. Sở đã yêu cầu cả 17 trung tâm xã hội trực thuộc chấn chỉnh, có quy chế quản lý”, ông Tấn cho hay.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở được đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức "nghiêm khắc phê bình"

Việc nhiều bé gái bị một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo thông tin ban đầu, H.T.K.D (13 tuổi) cùng L.T.K.T (15 tuổi) và D.T.K.A (14 tuổi) được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội từ ngày 29/5/2019. Ban đầu, K.D được xếp ở C3, còn K.A và K.T được xếp ở C2.

Trong những ngày các bé được chăm sóc tại trung tâm, nhân viên Nguyễn Tiến Dũng hỏi các bé có muốn hút thuốc không và yêu cầu được sờ ngực để "đổi" lấy thuốc lá và lửa.

K.D được chuyển về cùng phòng với K.A và K.T và bị ông Dũng sờ soạng. Nhiều ngày sau đó, các nạn nhân liên tiếp bị Dũng sờ ngực, vùng kín. Cứ khoảng 21 - 23 giờ, Nguyễn Tiến Dũng đến bên cửa sổ kêu mỗi lần một bé đến để sờ ngực, vùng kín rồi cho thuốc lá để cả nhóm hút. Riêng K.N và M. còn bị ông D. sờ vào vùng kín phía dưới, thậm chí mỗi khi say xỉn, ông Dũng còn bắt các bé sờ bộ phận sinh dục của mình.

Nguyễn Tiến Dũng, yêu râu xanh ẩn náu trong Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Đến chiều 15/11/2019, Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận một phụ huynh dẫn con gái đến trình báo và tố cáo con bà bị Nguyễn Tiến Dũng dâm ô tại trung tâm vào khoảng từ ngày 25/5 đến 28/6/2019.

Công an phường 13 đã ghi nhận vụ việc và chuyển cho cơ quan điều tra công an quận Bình Thạnh. Ngoài làm việc với nạn nhân, công an còn làm việc với hai người bạn của nạn nhân vừa là nhân chứng vừa là bị hại trong vụ việc này.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM nơi xảy ra sự việc đau lòng

Trên cơ sở củng cố lời khai, chứng cứ, báo cáo công an TPHCM, ngày 17/11/2019, Công an quận Bình Thạnh đã trao đổi với Viện KSND quận, Sở LĐTB&XH TPHCM và triệu tập Nguyễn Tiến Dũng đến cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Dũng thừa nhận xâm hại 3 bị hại và có thái độ ăn năn, hối lỗi.

Chiều 17/11, cơ quan chức năng đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-dam-o-3-be-gai-giang-chuc-giam-doc-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-tp...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-dam-o-3-be-gai-giang-chuc-giam-doc-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-tphcm-1506412.tpo