Vụ cháy phòng trà 6 người tử vong ở Nghệ An: Cả nhà vẫn nằm trên giường

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 11:28 AM (GMT+7)

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trà ở thành phố Vinh do ngạt khói độc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, 6 nạn nhân tử vong do ngạt khói độc

Sáng 16/6, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, bước đầu cơ quan chức năng đã có nhận định nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phòng trà Fill (số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh) xảy ra vào rạng sáng ngày 15/6.

Theo đó, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân do ngạt khói độc.

Cụ thể, tại phòng ngủ ở tầng một, công an phát hiện 4 người trong gia đình anh Nguyễn Trọng H. (chủ phòng trà) tử vong trên giường ngủ. Đây là một căn phòng khép kín, có sử dụng điều hòa. Tại hiện trường cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết vật lộn, quẫy đạp.

“Nhận định sơ bộ ban đầu các nạn nhân không biết có cháy và bị khói độc từ phòng trà tràn vào dẫn tới ngạt khói và lịm dần", một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nói.

Trong khi đó, thi thể 2 nạn nhân còn lại (mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. - người thuê trọ) được phát hiện trong phòng tắm của tầng 3.

Có thể khi phát hiện ra cháy, mẹ con chị Ph. tìm cách chạy lên tầng thượng nhưng lối thoát hiểm duy nhất bị ngọn lửa bao trùm nên chạy vào phòng tắm cố thủ và lịm dần.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An: Đây là những nhận định sơ bộ ban đầu, còn nguyên nhân cụ thể phải chờ kết quả khám nghiệm, phân tích từ các đơn vị chuyên môn.

Như đã đưa tin, vào hồi 0h17 ngày 15/6/2021, Trung tâm 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh.

Ngay sau khi nhận tin, Công an Nghệ An đã huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các Phòng PC07, PC09, PK02 và Công an thành phố Vinh nhanh chóng đến hiện trường.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng ngủ của gia đình và 1 ga ra ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng ngủ cho thuê.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà.

Đến 0h40 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình cứu nạn, cứu hộ phát hiện 6 thi thể nạn nhân đã tử vong (gồm 4 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; 2 thi thể được phát hiện trong phòng tầng 3).

Danh tính 4 nạn nhân tử vong ở tầng 1 được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984), cùng vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1984; mang bầu tháng thứ 5) và 2 con là Nguyễn Đan N. (SN 2010); Nguyễn Hoàng Ph.(SN 2016). Trong khi đó, 2 người còn lại tử vong trên tầng 3 của căn nhà là 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Ph. (SN 1977) và Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009, trú khối 14, phường Cửa Nam) thuê trọ ở tầng 3 tòa nhà.

