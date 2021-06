Phòng trà ở Nghệ An phát hỏa trong đêm, 6 người tử vong

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 07:20 AM (GMT+7)

Một phòng trà lớn ở TP Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hỏa trong đêm. Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h5 sáng 15/6, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill ở số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều ít nhất 7 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động cũng được huy động đến bảo vệ hiện trường.

Các chiến sĩ chữa cháy nỗ lực khống chế vụ cháy phòng trà ở TP Vinh, Nghệ An

Do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2h, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn làm 6 người tử vong (4 người lớn và 2 trẻ em), trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Tầng 1 và tầng 2 của phòng trà bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Rất đông người dân tới hiện trường

Vụ cháy đã làm 6 người tử vong

Được biết, phòng trà Fill nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện. Đây là một phòng trà ca nhạc lớn ở TP Vinh. Từ ngày 8/6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

