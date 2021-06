Vụ cháy phòng trà khiến 6 người tử vong: Bộ Công an vào cuộc

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 11:52 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh khiến 6 người tử vong.

Sáng 15-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ cháy khiến 6 người tử vong tại đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An. "Nguyên nhân vụ việc đang chờ kết luận từ việc khám nghiệm hiện trường của Bộ Công an" - Đại tá Tùng nói.

Phòng trà tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15-6, khi mọi người đang xem trận bóng đá Euro 2020 thì có tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy đến dập lửa. Đến 0 giờ 40 cùng ngày, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người mắc kẹt bên trong tử vong, gồm 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 nhân viên. Trong số những người tử vong có 1 phụ nữ mang thai.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

