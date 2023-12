Vụ cháy karaoke làm chết 32 người: Gia đình các nạn nhân yêu cầu chủ quán bồi thường 27 tỷ đồng

Vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử nạn vào đêm 6/9/2022 đã gây ra ám ảnh đối với người dân trên cả nước.

Trong vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú), Lê Anh Xuân (42 tuổi), chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, công tác tại phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Phạm Quốc Hùng, Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, từng công tác tại Công an TP Thuận An, nơi xảy ra vụ cháy.

Riêng bị cáo Nguyễn Duy Linh đã mất do bệnh lý nên chỉ còn 4 bị can. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú (bìa phải) khi bị khởi tố, bắt giam.

Theo kết luận điều tra, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 8/9/2022, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.

Karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy Ảnh: Tư liệu

Sau khi xảy ra vụ cháy, chủ quán karaoke An Phú đã hỗ trợ cho các nạn nhân với tổng số tiền chi phí mai táng gần 3 tỷ đồng, mức thấp nhất 80 triệu đồng/nạn nhân và cao nhất 103 triệu đồng/nạn nhân.

Nhiều gia đình nạn nhân chấp nhận số tiền hỗ trợ mai táng và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Trong số các nạn nhân tử vong, có nhiều người thân đã đề nghị bồi thường thêm số tiền lớn, thấp nhất 150 triệu đồng/trường hợp và cao nhất là 3,5 tỷ đồng/trường hợp. Tổng số tiền gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm khoảng 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số trường hợp yêu cầu chủ quán karaoke An Phú phải hỗ trợ hàng tháng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng/người (cha, mẹ già của nạn nhân).

