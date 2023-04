Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết ở TPHCM: Triệu tập gần 800 người tham gia xét xử

Liên quan vụ cháy, kết luận cho thấy ông Đỗ Văn Vinh (nguyên cán bộ quản lý địa bàn thuộc đơn vị PCCC Công an quận 8) trong thời gian quản lý địa bàn, đã thực hiện 7 lần kiểm tra, nhận thấy chủ đầu tư và Ban quản lý chung cư Carina có dấu hiệu đối phó với công tác kiểm tra và PCCC. Do đó, hành vi của ông Vinh chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự. Ngày 11/7/2019, sau khi ông Vinh chuyển qua làm việc ở Công an quận 5 thì đơn vị này có quyết định kỷ luật ông Đỗ Văn Vinh bằng hình thức “Khiển trách”.