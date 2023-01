Vụ bé trai bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: Vì sao chưa cứu được nạn nhân?

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường. Ảnh: PLO

Liên quan đến sự việc bé trai 10 tuổi bị rơi vào trụ bê tông sâu 35m, trưa 2/1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng hết sức khoan quanh vị trí cọc bê tông nơi nạn nhân bị mắc kẹt để đưa lên nhưng vẫn chưa được.

Theo ông Bảo, sau khi khoan được một hố khoan, cọc bê tông mà bé bị rơi vào có hiện tượng bị nghiêng lệch không thuận lợi cho phương án này vì móng cọc có 2 mối nối. Để đảm bảo an toàn cho cháu bé, lực lượng cứu hộ chuyển sang phương án triển khai khoan cọc nhồi thận trọng, chắc chắn, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân.

Hiện lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn, tránh cọc bê tông bị xô lệch, dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông.

“Trụ bê tông quá sâu, địa chất quá phức tạp, đất sét bám chắc thành ra kéo lên khó. Lực lượng cứu hộ đang phải cố gắng, thận trọng để đưa trụ cột bê tông cũng như nạn nhân lên”, ông Bảo nói.

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho hay, gia đình cháu bé muốn đảm bảo an toàn nhất cho bé bất kể cả trong tình huống xấu nhất. Do cọc bê tông mà cháu bé rơi vào đóng sâu trong lòng đất gồm 3 đoạn với 2 mối nối, nên lực lượng cứu hộ lo lắng trong trường hợp bé đang bị mắc kẹt ở vị trí các mối nối, quá trình nhổ cọc lên có thể bị đứt gãy vị trí mối nối, không đảm bảo an toàn cho bé. Vì thế việc cứu hộ phải thận trọng và thời gian cứu hộ có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.

