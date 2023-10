Vụ bé gái tử vong sau liên hoan Trung thu: Ghi nhận 48 người có biểu hiện ngộ độc

Thông tin từ Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, đến ngày 3/10 đã ghi nhận 48 người có biểu hiện bị ngộ độc, trong đó 19 người phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại chung cư Palm Heights, thành phố Thủ Đức ghi nhận, lúc 17h30 ngày 29/9, Ban quản lý chung cư đã tổ chức vui trung thu cho các cháu là con của cư dân chung cư và nhân viên làm việc tại chung cư. Buổi liên hoan đã được một quán cà phê tài trợ 210 phần bánh su kem. Trong đó, tổng số bánh su kem phát ra khoảng 200 (khoảng 150 trẻ em và 50 người lớn), còn dư khoảng 10 bánh phát cho nhân viên.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nơi bé gái 6 tuổi được chuyển đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện

Sau khi ăn bánh, nhiều người lớn và trẻ em đã có biểu hiện bị nôn ói, đau đầu tiêu chảy. Tối 1/10 một bé gái 6 tuổi là con của người phụ nữ làm công tác phục vụ tại buổi liên hoan có diễn tiến nặng được gia đình đưa đến bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Chiều 3/10, báo cáo của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm cho biết, các đoàn kiểm tra của ban đã phối hợp cơ quan công an kiểm tra cơ sở sản xuất bánh su kem tại quận Bình Thạnh (cửa hàng bán bánh kem) và quận Tân Phú (xưởng sản xuất). Hai cơ sở này đều có đầy đủ giấy tờ hoạt động, chứng nhận an toàn thực phẩm đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã lấy 6 mẫu bánh và nguyên liệu đưa đi kiểm nghiệm.

Chưa phát hiện vi phạm tại cửa hàng cung cấp bánh

Cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Y tế, Đội 3 Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra đột xuất cửa hàng bánh Givral trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

Đây là cửa hàng mà bà Đ.T.T.T (40 tuổi), chủ quán cà phê tại chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) đặt mua 230 bánh su kem (Choux tròn) để tài trợ cho buổi tiệc Trung thu.Tổ công tác ghi nhận cơ sở xây dựng kiên cố, có bố trí khu vực kinh doanh tách biệt, có trang bị máy lạnh tại khu vực kinh doanh và trưng bày sản phẩm; sản phẩm được trưng bày và bảo quản trong tủ kính và kệ cao; có trang bị tủ mát bảo quản các sản phẩm bánh sử dụng trong ngày.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Lương Mỹ Hà (cửa hàng trưởng) cho biết, ngày 21/9, cửa hàng nhận đơn hàng của bà T mua với số lượng 230 bánh Choux tròn và cửa hàng đã chuyển đơn về xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Bánh Givral.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ sức khỏe của nhân viên, phiếu xuất kho bánh Choux tròn từ xưởng sản xuất ở quận Tân Phú qua cửa hàng, hồ sơ công bố sản phẩm bánh Choux.

Sau đó, xưởng sản xuất chuyển bánh Choux tròn về cửa hàng ngày 29/9 và giao ngay cho khách hàng là bà T. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác chưa ghi nhận hành vi vi phạm tại cửa hàng.

Ban quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, các mẫu bánh còn dư chưa sử dụng trong buổi liên hoan đã được gửi đi kiểm tra, tuy nhiên đến chiều tối 3/10 vẫn chưa có kết quả.

