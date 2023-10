Nguồn gốc bánh nghi gây vụ 9 cháu bé ngộ độc và 1 cháu tử vong ở Thủ Đức

Đến ngày 3-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM và cơ quan liên quan TP Thủ Đức làm rõ nguyên nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh Trung thu khiến 9 cháu bé ngộ độc, 1 cháu bé tử vong. Cháu bé được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: CN Theo tìm hiểu của PLO, phần bánh Trung thu nghi khiến các cháu bé bị ngộ độc là bánh su kem. Bánh này được bà ĐTTT, chủ một cửa hàng tại quận Bình Thạnh tài trợ cho Chương trình Trung thu của chung cư Palm Heights (phường An Phú). Đến chiều ngày 29-9, Ban quản lý chung cư tổ chức phát 230 phần quà có bánh và bánh nhân cho các cháu là con của cư dân và nhân viên tại chung cư. Đến ngày 30-9, Bà Phan Thị U, nhân viên vệ sinh của chung cư (Cư trú phường Bình Trưng Tây) đã mang 5 bánh Su kem về nhà và cùng hai con sử dụng. Sau khi ăn bánh, bà U cùng hai con là LVT và PNQ (6 tuổi) có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Đến sáng ngày 1-10, chồng bà U đưa hai con đi khám tại Phòng khám trên đường Nguyễn Duy Trinh. Tại đây, phòng khám chuẩn đoán cháu bị trúng thực và tiến hành cấp phát thuốc điều trị tại nhà.

Tới chiều cùng ngày, bé N được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân, khi vào cấp cứu bệnh viện xác định cháu đã tử vong ngoài viện.

Đến sáng ngày 2-10, Công an phường An Phú tiếp nhận thông tin nên phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường và xác định ban đầu có 10 cháu nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem. Trong đó có 1 cháu tử vong.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã làm việc với những người liên quan, lấy mẫu bánh và chuyển mẫu bánh đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác.

