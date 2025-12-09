Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhiều cảnh sát lại xuất hiện trước tiệm vàng nổi tiếng xứ Thanh

Nhiều cảnh sát chiều 9-12 đã xuất hiện trước tiệm vàng Kim Chung - tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa - để thực thi công vụ

Chiều 9-12, trước tiệm vàng Kim Chung (số 219-221 phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện rất nhiều cảnh sát thuộc nhiều lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa để thực thi nhiệm vụ.

Cảnh sát xuất hiện trước tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa chiều 9-12 trên phố Lê Hoàn. Ảnh: Beat Thanh Hóa

Ngoài xuất hiện trước tiệm vàng trên, cảnh sát cũng xuất hiện tại số nhà 411 đường Lê Hoàn để thực thi công vụ.

Trước đó, sáng 31-10, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hình sự của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành đã thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Cảnh sát rời đi khi hoàn thành nhiệm vụ tại 1 ngôi nhà khác trên phố Lê Hoàn

Đến nay, chưa rõ lực lượng công an phong tỏa, thực thi nhiệm vụ tại đây là gì, nhưng sự việc đã gây sự chú ý cho người dân địa phương. Bởi, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.

Sau vụ việc công an xuất hiện, nhiều tiệm vàng nổi tiếng trên phố Lê Hoàn, trong đó có tiệm vàng Kim Chung, bất ngờ đóng cửa cho đến hiện nay.

Nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa
Sau một ngày công an ngăn đường thực thi nhiệm vụ, nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đã đồng loạt đóng cửa, dán thông báo xin nghỉ bán hàng

09/12/2025 18:05 PM (GMT+7)
