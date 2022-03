Vụ bạo hành con gái ruột ở quận Phú Nhuận: Người mẹ khai gì?

Thứ Năm, ngày 24/03/2022 11:16 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nói về vụ người mẹ bạo hành con gái ruột, bước đầu công an xác định do nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên bà T. đã dùng ghế nhựa, dép đánh con mình.

Ngày 24-3, UBND quận Phú Nhuận, TP HCM đã thông tin về vụ việc mẹ ruột bạo hành con gái gây bức xúc dư luận.

Theo UBND quận Phú Nhuận, chiều 23-3, ngay sau khi nhận được thông tin một cháu bé học lớp 6 bị mẹ ruột đánh đập tại nhà ở phường 5, lãnh đạo quận đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc.

Tổ công tác xác định người mẹ trong clip dùng ghế, dép... đánh con là bà Lê Trần Huyền T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), cháu bé tên là K. (con ruột bà T. hiện đang học lớp 6).

Hình ảnh bà T. đánh đập con gái ruột gây bức xúc dư luận - ảnh cắt từ clip

Sau khi kiểm tra vết thương, cơ quan chức năng đã đưa cháu K. đến bệnh viện thăm khám. Tổ công tác thấy cháu K. vẫn bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở vùng đầu.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, hiện cháu K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt; còn đau ít vùng đầu bên trái và bị xây xước nhẹ một số vùng trên cơ thể.Bước đầu, công an xác định do nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên bà T. đã dùng ghế nhựa, dép đánh con mình. Quá trình làm việc với công an, bà T. cũng thừa nhận do áp lực kiếm tiền, bản thân hay nổi nóng nên thường xuyên la mắng cháu K.

Bà T. cho biết trước đó sống chung với 1 người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh bé K. thì người đàn ông bỏ đi.

Lúc cháu K. 1 tuổi thì bà T. đi xuất khẩu lao động nên gửi con cho bà ngoại nuôi. Đến 9 tuổi, cháu K. dọn về sống chung với mẹ và 3 người dì tại phường 5, quận Phú Nhuận.

3 người dì sống chung với cháu K. khẳng định bà T. và cháu bé vẫn sống vui vẻ bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần K. sai phạm hoặc không nghe lời thì bị bà T. đánh. "Chị ấy không bạo hành con mình suốt nhiều năm qua như thông tin đồn đoán" - người thân cháu K. nói.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm thời cách ly bà T. với cháu K. để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Cháu K. cũng được giao cho người dì ruột chăm sóc, cam kết không để người mẹ tiếp tục có hành vi bạo hành.

"Một số thông tin cho rằng người mẹ bạo hành con suốt 4 năm qua và cháu bé từng nói: "Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được" là không chính xác" - đại diện UBND quận Phú Nhuận khẳng định.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-bao-hanh-con-gai-ruot-o-quan-phu-nhuan-nguoi-me-khai-gi-2022032410...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-bao-hanh-con-gai-ruot-o-quan-phu-nhuan-nguoi-me-khai-gi-20220324100402063.htm