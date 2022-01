Bé gái 3 tuổi nghi có đinh trong hộp sọ từng nhập viện vì ngộ độc thuốc trừ sâu

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, bệnh viện đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái 3 tuổi. Khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Sau đó, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Nơi cháu A. đang nằm điều trị.

Tối 18/1, cháu Đ.N.A. (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Theo ghi nhận của PV, trong đêm, nhiều người nhà của cháu A. từ huyện Thạch Thất đã vào Bệnh viện Xanh Pôn để theo dõi sức khoẻ của cháu bé.

Trao đổi với PV trước khoa Cấp cứu Nhi của bệnh viện, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) cho biết, khi nghe tin cháu nhập viện gia đình chị mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ tại sao bé A. lại bị thương ở hộp sọ, nghi có đinh bên trong.

Chị Huyền Anh đau đớn kể lại sự việc.

Theo chị Huyền Anh, bố cháu bé là anh Đ.T. và chị N.T.L. (mẹ bé) kết hôn được 10 năm nay, cả hai đến với nhau là do mai mối. Anh T. không được nhanh nhẹn nên chị L. là trụ cột gánh vác trong gia đình. Khi chị L. về nhà chồng rất chịu khó làm lụng, cố gắng kiếm tiền chăm sóc các con. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình anh T. và chị L. không được hạnh phúc nên vào tháng 6/2021 cả hai vợ chồng quyết định ly hôn. Sau ly hôn, 2 cháu lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) còn cháu út là cháu A. ở với mẹ. Cháu A. ở với mẹ được 7 tháng đã phải nhập viện 4 lần. Trong 3 lần nhập viện trước đó, lần cháu A. vào viện Nhi Trung ương cách đây 2 tháng do uống phải thuốc trừ sâu là nghiêm trọng nhất.

Chị Huyền Anh chia sẻ hình ảnh cháu A. từng bị mắc dị vật trước đó.

Anh Đỗ Hữu Toàn (bác trai của cháu bé) cũng cho biết, bé A. nhập viện trong tình trạng nghi bị 9 chiếc đinh găm vào đầu là điều không thể chấp nhận được. Anh Toàn cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc của bé A.

Về tiểu sử bệnh án của cháu A, đêm 18/1, trao đổi với PV, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, bệnh viện đã xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái. Theo đó, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Anh Toàn người thân cháu bé cũng có mặt tại bệnh viện.

"Gần đây, bệnh nhi còn bị đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn mỗi ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút thì bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật", ông Kiên thông tin.

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành vào khoảng trưa cùng ngày và đã mời một số người có liên quan đến làm việc. Hiện chưa có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ.

