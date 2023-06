Vụ 3 công nhân bị phóng điện khi khoan thăm dò địa chất: Chủ đầu tư thừa nhận sai sót

Liên quan vụ ba công nhân thương vong do điện phóng khi khoan thăm dò địa chất dưới đường điện trung thế 22KV xảy ra ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Điện lực huyện Thạch Hà, cho biết, hệ thống đường dây điện nơi xảy ra sự việc do đơn vị quản lý, vận hành. “Quá trình thăm dò địa chất, đơn vị này không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía chủ đầu tư, hay đơn vị thi công. Lúc xảy ra sự cố, đơn vị mới biết. Về nguyên tắc, khi đơn vị thi công đến làm việc tại dự án thì phải thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời phải liên hệ, phối hợp với điện lực để đảm bảo an toàn”, ông Hiếu nói.

Ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết, nhóm công nhân gặp nạn đang thi công Dự án khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trên diện tích gần 30ha. Đơn vị thi công khoan thăm dò địa chất là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát. Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị này không thông báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc

Đại diện chủ đầu tư thừa nhận, để triển khai dự án, bước đầu đơn vị này thuê một nhà thầu ở Hà Tĩnh để thực hiện việc khoan thăm dò địa chất. Tuy nhiên, nhà thầu khi thực hiện công việc của mình đã không báo cáo cho chính quyền địa phương và điện lực nên để xảy ra sự việc. Sau sự cố, chủ đầu tư đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong, chăm lo sức khỏe cho người bị thương. Công ty cũng đang phối hợp cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 20/6, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại cánh đồng thôn Liên Phú, xã Thạch Trung. Lúc sau, lửa kèm khói bốc lên ở khu vực này. Chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện 3 công nhân bị phóng điện, nằm bất động nên cấp báo chính quyền. Lực lượng chức năng địa phương cùng cảnh sát cứu hỏa nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Vụ việc khiến một người tử vong và hai công nhân khác bị thương.

