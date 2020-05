Voi nhà ở Đắk Lắk húc chết người: Nạn nhân đã chăm sóc voi 4 năm

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã chăm sóc, nuôi dưỡng suốt 4 năm qua nhưng nài voi vẫn bị voi nhà dùng ngà húc đến chết.

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 22-5, ông Phạm Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết chủ voi và lực lượng chức năng đã khống chế được con voi đực húc chết nài voi.

Lực lượng chức năng và chủ voi đã khống chế được con voi

Theo ông Thanh, chiều 21-5, anh Y Đ’Rim Kuan (SN 1988, ngụ xã Yang Tao, huyện Lắk) và em trai là Y Nông Kuan (SN 1997) đưa 2 con voi (1 đực, 1 cái) ra khu vực bãi cây bụi (thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn) xích lại, cho voi ăn qua đêm. Đến gần 7 giờ ngày 22-5, 2 anh em anh Y Đ'Rim Kuan tới mở xích để đưa voi về nhà. Lúc này, người em mở xích con voi cái, người anh mở xích con voi đực. Trong lúc mở xích, người em nghe tiếng hét của người anh nên chạy tới xem thì thấy voi đã húc chết anh mình nên bỏ chạy.

Con voi đực giết chết nài voi

Nhận được tin báo, ông Đàng Năng Long (chủ 2 con voi) chạy ra và đưa anh Y Đ’Rim Kuan đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa vào tới nơi thì bác sĩ xác định anh Y Đ’Rim Kuan đã tử vong. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân tới hiện trường, khống chế được con voi và đang tiến hành làm rõ vụ việc. "Anh Y Đ’Rim Kuan đã chăm sóc con voi này suốt 4 năm qua" – ông Thanh cho biết thêm.

Về thông tin vào khoảng 6 giờ 28 phút cùng ngày, camera an ninh của người dân đã ghi lại cảnh con voi này đi trên đường, ông Thanh cho biết thông tin trên do người em cung cấp cho cơ quan công an, chắc không sai.

Còn theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, con voi đực này có tên là Y Mâm, sinh năm 1972, thuộc sở hữu của ông Đàng Năng Long (SN 1962, ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).

Hình ảnh người dân cho rằng con voi này đã đi trên đường vào sáng cùng ngày

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ông Đàng Năng Long là người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam. Ông Long hiện sử dụng nhiều con voi để kinh doanh tại khu du lịch ở Buôn Jun (thị trấn Liên Sơn). Có thể con voi này đang động dục nên hung dữ và dùng ngà nhọn tấn công nài voi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

