Vỡ òa gặp lại con sau 2 năm lập bàn thờ vọng vì đi Campuchia không về

Ngày 8-11, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã làm thủ tục trao trả em HNH (18 tuổi) – nạn nhân bị lừa sang Campuchia về cho gia đình. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt khi người thân không tin nổi H vẫn còn sống.

H. trở về trong niềm vui của gia đình. Ảnh: CA

"Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi tưởng cháu tôi chết rồi. Gia đình đã lập bàn thờ cho nó rồi... Cảm ơn các anh công an, cảm ơn chính quyền đã mang cháu tôi trở về", bà nội của nạn nhân nghẹn ngào.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, em H (khi đó mới 15 tuổi) đã nghe theo lời rủ rê “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, hứa hẹn đi làm việc với mức lương hàng chục triệu đồng. Được một thời gian ngắn, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với H.

Bố của H cho biết sau nhiều tháng tìm kiếm bất thành và nghe tin dữ từ người quen, gia đình đành tin rằng con đã gặp nạn.

Ảnh thờ của H. được gỡ xuống. Ảnh: CA

H kể lại, em bị đưa vào một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến, bị ép làm việc 14–16 giờ mỗi ngày, thường xuyên bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu. Tháng 10-2025, sau thời gian dài bị giam lỏng, H cùng một số nạn nhân trốn thoát, được cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ đưa về nước.

Công an phường Kon Tum hoàn tất thủ tục trao trả công dân cho gia đình. Ảnh: CA

Đại diện Công an phường Kon Tum, cho biết đây là một trường hợp vô cùng may mắn nhưng cũng rất đáng tiếc. Phía Công an cũng đã động viên tinh thần em H và gia đình, đồng thời ghi nhận lời khai của em H để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm mua bán người và lừa đảo qua mạng.

Sự trở về của em H là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các thanh thiếu niên, trước những cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" đầy nguy hiểm ở nước ngoài.