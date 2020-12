Việt Nam nói gì về thông tin nồng độ phóng xạ bất thường trên Biển Đông?

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 18:02 PM (GMT+7)

Các chuyên gia Philippines gần đây nêu vấn đề nồng độ phóng xạ bất thường ở các rạn san hô trên Biển Đông. Những vị trí ghi nhận nồng độ cao nhất nằm gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm giữ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 17-12, phóng viên nêu câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc các chuyên gia Philippines gần đây nêu vấn đề nồng độ phóng xạ bất thường ở các rạn san hô trên Biển Đông. Những vị trí ghi nhận nồng độ cao nhất nằm gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm và đang xác minh thông tin này.

Vị trí ghi nhận nồng độ phóng xạ cao nhất nằm gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Trong ảnh: các công trình phi pháp Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trên đá Vành Khăn - Ảnh chụp màn hình

Bà Hằng nói thêm, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 quy định rõ ràng các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia được xác định dựa trên UNCLOS 1982.

"Bên cạnh đó, việc sử dụng, khai thác, vận chuyển các phương tiện, thiết bị, vật liệu có nguy cơ gây mất an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, các quy tắc, quy chuẩn về an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và không ảnh hưởng đến việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực"- bà Hằng nói.

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên nêu câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về dự án dùng vệ tinh để giám sát mức nước tại các đập thuỷ điện trên sông Mê Kông mà Viện Stimson và trang web Eyes on Earth, sử dụng nguồn tài chính từ Bộ Ngoại giao Mỹ, triển khai từ ngày 16-12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung, hợp tác quản lý và sử dụng hợp lý, công bằng và bền vững nguồn nước sông Mê Kông.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu và hợp tác một cách phù hợp để có thể đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông"- bà Hằng nói.

Dự án Giám sát Mekong (Mekong Dam Monitor) hoạt động một phần nhờ tiền của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh xuyên qua đám mây để theo dõi lượng nước trên các đập thủy điện ở Trung Quốc và các nước khác. Thông tin này sẽ mở cho tất cả mọi người và được cập nhật theo thời gian thực.

Ông Brian Eyler, nhà nghiên cứu công tác tại Trung tâm Stimson ở Washington, cho biết việc giám sát này cung cấp bằng chứng rằng 11 đập thủy điện của Trung Quốc trên dòng chính đang được vận hành một cách phức tạp và hoạt động theo cách tối đa hóa lượng điện sản xuất ra để cung cấp cho các tỉnh miền đông Trung Quốc mà không hề tính đến tác động với hạ nguồn.

Trước đó, trong nghiên cứu trước đây của Eyes on Earth - một phần của dự án Giám sát đập Mê Kông cho thấy trong năm 2019, nước đã bị giữ lại trên thượng nguồn, trong khi các nước ở hạ nguồn chịu hạn hán nghiêm trọng và Trung Quốc bị chỉ trích trong nghiên cứu này.

