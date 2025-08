Hàng loạt điểm đo ghi nhận mức nhiệt cao sát ngưỡng 40 độ vào trưa nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/8, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như: trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39.3 độ, trạm Láng (Hà Nội) 39.1 độ, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38.2 độ, trạm Hà Tĩnh 38.2 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38.9 độ, …

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa. Ảnh: Thành Long

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi xấp xỉ ngưỡng 40 độ C. Tại Hà Nội hôm nay, 4 trên 5 trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, trong đó trạm Láng cao nhất 39,7 độ, thấp nhất là Hoài Đức 38,5 độ C, đều tăng so với hôm qua 1-3 độ C. Các trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C còn có Nho Quan, Phủ Lý (Ninh Bình); Lạc Sơn, Hòa Bình (Phú Thọ). Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời có thể cao hơn 1-3 độ tùy địa hình.

Ngày 5/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Từ ngày 6/8 nắng nóng dịu dần.

Ngày 5-6/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Như vậy, đối chiếu với mức nhiệt đo được trong lều khí tượng thì nhiều khu vực trưa nay nắng nóng đến 45 độ C thậm chí có những nơi có thể cao hơn như mặt bê tông, đường nhựa...

Hàng loạt điểm đo ghi nhận mức nhiệt cao vào trưa nay.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh. Người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch hoặc từng bị đột quỵ, không nên ra ngoài hoặc làm việc vào những ngày nắng nóng, nhất là từ 10h đến 16h. Khi phải ra ngoài, cần đội mũ, uống đủ nước.

Hạn chế lao động, vận động gắng sức khi cơ thể mệt mỏi, đói hoặc khát dưới trời nắng. Nên mặc quần áo nhẹ, thoáng mát, áo dài tay và mũ rộng vành để bảo vệ da. Không nên ra ngoài ngay từ phòng điều hòa, cần dành thời gian thích nghi với nhiệt độ môi trường.

Giữ nhiệt độ máy điều hòa ở mức 26-28 độ C, che nắng, thông gió và bật quạt để làm mát không gian sống. Uống nước thường xuyên, bổ sung thêm nước hoa quả và rau xanh để phòng mất nước.