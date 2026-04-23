Vì sao hàng loạt dự án ở Hà Nội bị “treo” sổ hồng?

Hàng loạt dự án tại Hà Nội vướng sai phạm, sổ hồng bị “treo” nhiều năm

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận chỉ ra nhiều tồn tại nhiều vấn đề về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng tại TP. Hà Nội giai đoạn 2011 - 2022.

Theo kết luận, TTCP chỉ ra tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các dự án khu đô thị, nhà ở còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong quá trình triển khai dự án. Sau khi chuyển nhượng nhà cho khách hàng, các vi phạm này chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến việc cấp sổ hồng kéo dài, gây khó khăn cho người mua.

Các vi phạm tại nhiều dự án nhà ở, khu đô thị ở Hà Nội khiến quá trình cấp sổ hồng cho người dân bị kéo dài, phát sinh nhiều vướng mắc. Ảnh: Anh Văn

Kết luận thanh tra cũng cho thấy Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND một số quận, huyện cũ như Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Phúc Thọ còn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận chưa phù hợp quy định pháp luật. Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) đã cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 5 dự án khi các vi phạm của chủ đầu tư vẫn chưa được xử lý xong.

Các vi phạm phổ biến, bao gồm chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Trong 23 dự án được thanh tra trực tiếp, có 8 dự án tồn tại thiếu sót, vi phạm trong các khâu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các sai phạm chủ yếu gồm chưa ký hợp đồng thuê đất, xác định cơ cấu sử dụng đất chưa chính xác, sai lệch diện tích giữa quyết định giao đất và quy hoạch chi tiết, cũng như chưa cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hoặc người nhận chuyển nhượng.

Một số dự án được nêu tên như Tháp D25 Cầu Giấy (Sky Park Residence), nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; Khu đô thị mới Hạ Đình; dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại xã Tứ Hiệp; Hồ Gươm Plaza; tổ hợp tại phường La Khê và Dương Nội; Khu nhà ở Phú Mỹ.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các thiếu sót, vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Lê Minh

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP. Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, nhà ở.

Đồng thời, thành phố cần xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, nhằm đảm bảo quyền lợi người dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp.

TTCP cũng yêu cầu rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đáng chú ý, nếu phát hiện dấu hiệu thất thoát ngân sách hoặc vi phạm pháp luật hình sự, vụ việc sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.