Vi phạm nồng độ cồn còn gọi thêm người đến đe dọa công an

Ngày 7-7, một số nguồn tin cho biết cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 4 người đều trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ hành vi chửi bới, đe doạ trưởng công an xã và lấy một xe máy là tang vật vi phạm giao thông rồi tẩu thoát.

Trụ sở UBND xã cũng là nơi làm việc của Công an xã Điền Hương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-7, trong lúc phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Công an xã Điền Hương (Phong Điền) phát hiện một người đàn ông điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đưa về trụ sở công an xã để kiểm tra. Tuy nhiên người này không hợp tác và lấy điện thoại gọi cho 3 người khác đến trụ sở Công an xã Điền Hương.

Sau đó, các đối tượng có hành vi chửi bới, đe dọa lực lượng công an và lấy chiếc xe máy rời khỏi trụ sở. Ngay lập tức công an đã bắt giữ những người này để điều tra làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-pham-nong-do-con-con-goi-them-nguoi-den-de-doa-cong-an-20230707125401988.htm