Chiều ngày 20/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo nhanh về tình tình thiệt hại mưa lũ ở các địa phương.

Về lượng mưa ban ngày từ 7h ngày 20/9 đến 16h ngày 20/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Một số trạm mưa lớn như: Cửa Hội (Nghệ An) 86mm; Đức Giang (Hà Tĩnh) 70mm; Đồng Hới (Quảng Trị) 82mm; Hành Dũng (Quảng Ngãi) 62mm; Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 74mm; ; Phạm Hữu Lầu (TP Hồ Chí Minh) 94mm; Sông Tra (Đồng Tháp) 70mm; An Thạnh 3 (Cần Thơ) 70mm; Tân Tiến (Cà Mau) 99mm; Rạch Giá (An Giang) 83mm.

Dự báo, từ chiều tối 20/9 đến sáng 21/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Khu vực từ Hã Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Vẫn còn gần 10 nghìn nhà bị ngập do mưa lũ. Ảnh: PV

Từ ngày 21/9 đến ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh/thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 17h ngày 20/9, mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại làm 3 người chết tại Phú Thọ; 8 nhà sập (Thanh Hóa 7, Ninh Bình 1); 111 nhà hư hỏng (Ninh Bình 03, Nghệ An 13, Hà Nội 01; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 51).

Hiện còn khoảng 9.493 nhà bị ngập (Ninh Bình 2.097; Hà Nội 3.640; Thanh Hoá 3.756) thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê (giảm 3.838 nhà so với tin nhanh hồi 6h sáng ngày 20/9); hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu.

Về nông nghiệp, mưa lũ làm 23.365ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 8.993ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 6.873ha; Thanh Hoá 6.499ha); 3.929ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi, 294 con gia súc, 49.500 con gia cầm (Ninh Bình 210; Nghệ An 36.500; Hà Nội 850; Phú Thọ 120; Thanh Hoá 11.820) bị cuốn trôi, thiệt hại (không thay đổi so với tin nhanh hồi 06h/20/9/2026).

Về thuỷ sản, 4.765,9ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 208ha; Phú Thọ 1,62ha; Thanh Hoá 3.451ha; Nghệ An 659ha). 3.917m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 10; Hà Nội 07; Phú Thọ 10, Thanh Hóa 04)

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều (Hà Nội: 1, Ninh Bình: 3, Thanh Hóa: 2). Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê. Trong ngày 20/9/2026, trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Về giao thông, còn 1 điểm sạt lở gây ách tắc trên tỉnh lộ tại Thanh Hóa. 9 vị trí ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ (Thanh Hóa: 7; Nghệ An: 2). Địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.\

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, không để gián đoạn việc học tập của học sinh; hỗ trợ phục hồi nhanh sản xuất, khắc phục các tuyến đường giao thông,...

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, tránh tư tưởng chủ quan, bất cẩn khi mưa giảm, lũ đang rút nhưng còn ở mức cao.

Vận hành, điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn chống lũ hạ du, đồng thời tính toán khả năng tích nước để sẵn sàng ứng phó với hạn hán, thiếu nước do El Nino.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê chống lũ trong tình huống mực nước các sông tiếp tục lên và xảy ra sự cố, nhất là các tuyến đê ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội.