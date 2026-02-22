Ùn tắc cao tốc Pháp Vân - Mai Sơn, CSGT phân luồng cho xe đi ngược chiều về Hà Nội

Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết), Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết từ 16h30 cùng ngày, đơn vị đã đóng một chiều cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn để ưu tiên người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Hàng dài ô tô đi trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, hướng về Hà Nội. Ảnh: CACC

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn từ Km230 hướng về Km211) tăng cao, các xe di chuyển chậm. Đơn vị quyết định tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi ngược chiều (theo hướng dẫn của lực lượng CSGT) từ Km216 đến Km211 (địa phận xã Đại Xuyên, Hà Nội).

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, khi được phân luồng đi ngược chiều trên cao tốc, các tài xế phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng; đồng thời, phải giảm tốc độ và chú ý quan sát. Ngoài ra, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý quay đầu hoặc chuyển làn sai quy định.

Cảnh sát đóng một chiều cao tốc để ưu tiên người dân trở lại thành phố sau Tết. Ảnh: CACC

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông báo dự kiến đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TPHCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 (mùng 6 Tết) để ưu tiên phương tiện vào thành phố.

Các tuyến cao tốc dự kiến tạm cấm gồm: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa; tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành; tuyến TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.