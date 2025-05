Tước hơn 1.300 giấy phép lái xe trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trong kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm nay, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu hoạt động chống phá, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp; không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Lực lượng Công an đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 874 vụ, 700 đối tượng vi phạm pháp luật; khởi tố 1.195 vụ, 1.803 bị can. Trong đó, Tội phạm về trật tự xã hội: 758 vụ, 1.224 bị can; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ: 28 vụ, 35 bị can; vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm: 06 vụ; tội phạm về ma túy: 229 vụ, 400 bị can; tội phạm sử dụng công nghệ cao: 14 vụ, 07 bị can… Bắt 98 vụ, 582 đối tượng đánh bạc; bắt 18 đối tượng truy nã...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Về trật tự an toàn giao thông, toàn quốc xảy ra 268 vụ, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ nghỉ Lễ 30/4, 01/5 năm 2024, giảm 79 vụ (-22,77%), giảm 10 người chết (-7,25%), giảm 82 người bị thương (-28,77%).

Trong đó: đường bộ xảy ra 265 vụ, làm chết 126 người, bị thương 200 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 81 vụ (-23,41%), giảm 11 người chết (-8,03%), giảm 85 người bị thương (-29,82%); trên đường sắt xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người; trên đường thủy xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, bị thương 03 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 42.620 trường hợp vi phạm; tạm giữ 11.907 phương tiện; tước 1.316 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 5.554 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2024, xử phạt giảm 35.634 trường hợp (-45,53%).

Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 9.154 trường hợp; vi phạm về tốc độ 11.360 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 256 trường hợp; quá khổ giới hạn 133 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 14 trường hợp; vi phạm ma túy 35 trường hợp.

Đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 815 trường hợp. Đường sắt: đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29 trường hợp vi phạm…