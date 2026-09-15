Từ xấp tiền ướt, lộ màn kịch chiếm đoạt 450 triệu đồng sau vụ cháy tàu

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Trung Hào (SN 1992, ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Hào làm tài công thuê cho ông M. Ngày 29/4/2025, ông M. giao Hào 560 triệu đồng để mang đến thanh toán cho các chủ bè thu mua hải sản tại xã Nam Du.

Huỳnh Trung Hào tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong quá trình di chuyển qua vùng biển Kiên Hải, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt 450 triệu đồng. Hào lấy 10 triệu đồng bỏ vào túi quần, 440 triệu đồng còn lại chuyển vào tài khoản để trả nợ và đánh bạc trực tuyến. Sau đó, Hào thua hết số tiền này.

Khoảng 3h ngày 30/4/2025, tàu do Hào điều khiển bất ngờ bốc cháy rồi chìm trên biển. Hào cùng 7 thuyền viên ôm thùng xốp nhảy xuống biển và được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Sau sự cố, Hào lợi dụng việc tàu bị cháy, chìm để nói dối ông M. rằng toàn bộ 560 triệu đồng gửi theo tàu đã bị thiêu rụi, mất hết.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, màn gian dối bị phát hiện từ một xấp tiền ướt.

Trước đó, Hào nhờ một nữ đồng nghiệp gửi 10 triệu đồng đã lấy cho gia đình. Nhận thấy xấp tiền có dấu hiệu bị ướt bất thường, người phụ nữ này nghi ngờ và báo cho ông M.

Sau khi biết sự việc, ông M. trình báo Công an xã Nam Du, đề nghị điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy tàu. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, Huỳnh Trung Hào thừa nhận đã lấy 450 triệu đồng của ông M. để trả nợ và đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Hào về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật.