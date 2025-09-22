Truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích vì dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 cháu bé

VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Vì vậy Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà.

Trong thời gian này, Bích và chồng (anh T), cùng gia đình chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.

Biết chồng thường uống thuốc tây nên ngày 5-1-2023, Bích đã bỏ xyanua vào thuốc con nhộng. Sau khi anh T uống thì phải nhập viện với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp; 10 tháng sau anh tử vong. Lúc này mọi người không nghi ngờ về cái chết của anh T.

Đến cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn với em gái ruột liên quan đến tiền bạc. Vì vậy Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu D (7 tuổi) là con của em gái để trả thù.

Ngày 1-1-2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D uống khiến cháu tử vong.

Trong quá trình sống chung với gia đình người anh ruột, Bích cũng xảy ra mâu thuẫn thù tức. Bích cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý đến chuyện đời tư của Bích từ khi chồng chết. Vì vậy, ngày 25-5-2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) uống và sau đó cháu bé đã tử vong.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VH

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tháng sau, Bích tiếp tục pha chất độc vào một viên thuốc rồi đưa cháu T (19 tuổi, con của anh trai Bích) uống khiến cháu T bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T có chất độc xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan tố tụng nhận thấy vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.