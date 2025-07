Thủ đoạn che giấu tội ác của người đàn bà đầu độc 4 người thân

Theo kết luận điều tra của Công an Đồng Nai vừa ban hành, với việc đầu độc hàng loạt người ruột thịt trong thời gian dài nhưng không ai phát hiện và nghi ngờ, tội ác của Bích, 39 tuổi, đã gây rúng động dư luận cả nước.

Bích bị đề nghị truy tố về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích. Ảnh: Facebook nhân vật

Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế, 40 tuổi, bán cơm với cha mẹ, các anh em trong căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Phước An). Bi kịch gia đình xuất hiện sau những ngày anh Thế lâm vào cờ bạc, nợ nần. Ban đầu, Bích vì chán nản đã nảy sinh ý định mua chất độc xyanua trên mạng để tự tử, theo lời khai tại cơ quan điều tra. Nhưng về sau, cô ta chuyển ý định là dùng xyanua để đầu độc chồng.

Ngày 5/1/2023, lợi dụng việc chồng thường ngày uống thuốc đau dạ dày, Bích lấy một viên thuốc con nhộng, bỏ xyanua vào rồi trộn lẫn trong gói thuốc anh Thế thường uống. Trưa hôm đó, sau khi anh Thế uống thuốc thấy tay chân tê, lên huyết áp nên nói vợ đưa đi cấp cứu. Từ đó về sau nạn nhân liên tục nhập viện, đến tháng 10 thì chết.

Xuống tay với 3 cháu ruột, xóa dấu vết

Sau khi chồng chết, Bích có mối quan hệ với người khác, vay nợ để tiêu xài. Em gái Bích - chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 35 tuổi, nhiều lần góp ý dẫn đến hai chị em xảy ra mâu thuẫn. Bích nuôi cơn hận, lên kế hoạch sát hại con chị Trang để trả thù.

Ngày 1/1/2024, trong khi gia đình ăn lẩu dê ở bên ngoài hiên, Bích vào phòng thấy bé gái 6 tuổi (con chị Trang) đang soi gương và đánh son ở nhà vệ sinh, nên quyết định ra tay. Cô ta lấy xyanua đổ vào ly nhựa màu xanh (thường dùng để đánh răng), sau đó đổ nước suối vào dụ cháu bé uống.

Uống nước từ bác ruột đưa, nạn nhân kêu lên rồi nằm gục ở nhà vệ sinh. Thấy vậy, Bích nhanh chóng rửa sạch ly màu xanh vừa cho cháu uống rồi đi ra ngoài nói với chị Trang "con bé bị gì, bất tỉnh trong phòng ngủ". Vợ chồng chị Trang vội chạy vào đưa con đi cấp cứu, nhưng một ngày sau bé chết.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình chung sống với vợ chồng anh trai, Bích cũng khó chịu về việc bị chị dâu Thân Thị Nhiễu "hay xen vào cuộc sống đời tư" của mình. Cả hai thường xảy ra cãi vã. Bích nuôi ý định trả thù - nhắm vào các cháu ruột là con của chị Nhiễu.

Khoảng 15h ngày 25/5/2024, Bích ra phòng thờ thắp hương cho con ruột mình (vừa mới chết) thì thấy bé trai 13 tuổi con của chị Nhiễu nằm võng chơi game. Cô ta quyết định ra tay.

Bích nhìn xung quanh không có ai, liền vào phòng ngủ lấy xyanua bỏ vào chai nước suối đưa cho cháu bé. Cậu bé hỏi "nước gì đó cô", Bích trả lời "uống đi, ngon lắm". Khi uống được vài ngụm, bé trai kêu đắng, tiếp tục ra võng nằm chơi game.

Bích vội vàng đi về phòng, đổ hết nước trong chai đi, cho vào bịch rác sinh hoạt của gia đình, khóa cửa phòng đi ngủ.

Một lúc sau bé trai thấy khó chịu trong người, vào phòng gọi mẹ, gục xuống sàn. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân tử vong.

Một tháng sau, giữa Bích và chị Nhiễu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trong việc bàn bạc sửa chữa căn nhà đang ở chung. Bích quyết định xuống tay với Long (18 tuổi, con trai lớn của chị dâu) để trả thù.

Chiều 22/6/2024, thấy Long ngồi học ở phòng riêng, Bích lại gần bắt chuyện, hỏi han việc cháu bị nổi mụn ở mặt. "Trước đây cô cũng bị như vậy, uống thuốc mát gan giải độc thì hết. Con có uống không cô mua cho", Bích nói. Sau khi Long đồng ý, Bích ra tiệm thuốc tây gần nhà mua 3 liều thuốc đau chân, yêu cầu phải có viên con nhộng.

Về nhà, Bích đổ thuốc trong 2 viên con nhộng ra, cho xyanua vào, rồi đưa cho Long. Nam sinh tìm kiếm thông tin trên mạng, biết đây là thuốc mát gan nên uống, tiếp tục học bài.

Bích quay về phòng rửa tay, giấu thuốc và xyanua, rồi chở con gái về nhà người em cách đó chừng 4 km chơi. "Mục đích của bị can là khi cháu bị trúng độc, Bích không có ở nhà, sẽ không ai trong gia đình nghi ngờ", cơ quan điều tra xác định.

Đúng như tính toán của Bích, sau khi Long uống thuốc có xyanua đã ngã gục dưới sàn, được người nhà đưa đi cấp cứu. May mắn cho nam sinh, bác sĩ phát hiện trong dạ dày cậu có chất độc xyanua, báo cho gia đình.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ Bích, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Chai nhựa chứa xyanua được Bích chôn giấu ở nghĩa trang. Ảnh: Thái Hà

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Bích nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật. Bị can thực hiện hành vi nhắm đến chính những người thân cùng sống chung trong gia đình, khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Đối với cái chết của cha và con bị can Bích hồi năm 2023, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định cô ta dùng chất độc xyanua sát hại.

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ án mà hung thủ dùng xyanua đầu độc nạn nhân để cướp tài sản, hoặc chỉ để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Từ những vụ án tàn độc này cho thấy việc quản lý, mua bán xyanua còn nhiều lỗ hổng; dễ dàng trao đổi, mua bán trên các trang mạng xã hội. Công an Đồng Nai đã kiến nghị các sở ban ngành kiểm soát, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp, mua bán hóa chất, dung môi trong hoạt động sản xuất, trong đó có xyanua.

Cuối năm 2024, Công an TP HCM đã khởi tố 7 vụ án, 43 bị can; thu giữ tổng cộng gần 10 tấn xyanua, hơn 400 kg axit sulfuric, cholhidric... cùng nhiều tang vật khác. Tháng 2 vừa qua, Công an Lào Cai cũng bắt giữ 4 người mua bán vận chuyển gần 5 tấn hóa chất có chứa xyanua...